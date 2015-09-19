В 9 сезоне 7 серии сериала «Доктор Кто» мир между Зайгонами и человечеством рухнул. ЮНИТ и Доктор поражены такими новостями. Зайгоны собираются ворваться на планету Земля, где они смогут жить, как захотят.
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