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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 9 Серия 6

Доктор Кто 2005 6 серия 9 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 9 сезона «Доктор Кто»
Ученик фокусника
Сезон 9 / Серия 1 19 сентября 2015
Фамильяр ведьмы
Сезон 9 / Серия 2 26 сентября 2015
На дне озера
Сезон 9 / Серия 3 3 октября 2015
Перед потопом
Сезон 9 / Серия 4 10 октября 2015
Девочка, которая умерла
Сезон 9 / Серия 5 17 октября 2015
Женщина, которая выжила
Сезон 9 / Серия 6 24 октября 2015
Вторжение зайгонов
Сезон 9 / Серия 7 31 октября 2015
Преображение зайгонов
Сезон 9 / Серия 8 7 ноября 2015
Сну конец
Сезон 9 / Серия 9 14 ноября 2015
Узри ворона
Сезон 9 / Серия 10 21 ноября 2015
Ниспосланный с небес
Сезон 9 / Серия 11 28 ноября 2015
С дьявольским упорством
Сезон 9 / Серия 12 5 декабря 2015
О чем cерия

В 9 сезоне 6 серии сериала «Доктор Кто» Доктор путешествует в Англию 1651 года в поисках инопланетного артефакта. Он встречает старого знакомого, и вместе они пытаются ответить на один важный вопрос: «Кто хочет жить вечно?»

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