В 9 сезоне 6 серии сериала «Доктор Кто» Доктор путешествует в Англию 1651 года в поисках инопланетного артефакта. Он встречает старого знакомого, и вместе они пытаются ответить на один важный вопрос: «Кто хочет жить вечно?»
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