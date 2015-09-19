В 9 сезоне 12 серии сериала «Доктор Кто» Доктор предлагает сделку повелителям времени: он все расскажет о Гибриде, если они спасут Клару от смерти. Вот только какую цену должен заплатить пришелец за спасение своей спутницы?
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