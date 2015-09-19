В 9 сезоне 10 серии сериала «Доктор Кто» Ригси просыпается и замечает странную татуировку на шее. На ней ведется обратный отсчет в минутах, но никто не знает, что будет после 0. Ригси звонит Кларе за помощью.
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