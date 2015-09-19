В 9 сезоне 1 серии сериала «Доктор Кто» планета Земля XXI века, но Доктор куда-то бесследно исчез. Какой-то самолет застревает в воздухе. ЮНИТУ и Кларе предстоит исследовать эту аномалию без помощи повелителя времени. Но лучше бы его все-таки найти.
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