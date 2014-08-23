В 8 сезоне 4 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Клара изучают явление под названием «страх». Может быть, это на самом деле суперспособность, а не слабость? А чего боятся повелитель времени и его верная спутница?
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