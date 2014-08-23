В 8 сезоне 2 серии сериала «Доктор Кто» Далеки окружили корабль повстанцев, потерявшийся где-то в космосе. Доктор не может справиться с ними без своей верной спутницы Клары. Но достаточно ли он хороший человек, чтобы просить ее помощи?