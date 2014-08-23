В 8 сезоне 12 серии сериала «Доктор Кто» Киберлюди оказываются на улицах Лондона. Неужели давние друзья смогут воссоединиться против своих заклятых врагов? Сможет ли ЮНИТ все-таки поймать Мисси? Какую же сторону выберет Доктор?
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