В 8 сезоне 10 серии сериала «Доктор Кто» человечество доживает свои последние дни. Больше никогда человек не будет вставать по утрам и встречать новый день. Очередное вторжение на планету Земля, но Доктор тут как тут.
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