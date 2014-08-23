В 8 сезоне 1 серии сериала «Доктор Кто» Клара остается один на один с неизвестным ей мужчиной. За окном викторианский Лондон, в Темзе проснулся динозавр. Доктор просто неузнаваем, даже Вастра, Дженни и Стракс не знают, что делать.
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