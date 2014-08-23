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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 8 Серия 1

Доктор Кто 2005 1 серия 8 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Доктор Кто»
Глубокий вдох
Сезон 8 / Серия 1 23 августа 2014
Внутри далека
Сезон 8 / Серия 2 30 августа 2014
Робот Шервуда
Сезон 8 / Серия 3 6 сентября 2014
Слушай
Сезон 8 / Серия 4 13 сентября 2014
Украденное время
Сезон 8 / Серия 5 20 сентября 2014
Смотритель
Сезон 8 / Серия 6 27 сентября 2014
Эпизод 7
Сезон 8 / Серия 7 4 октября 2014
Мумия в Восточном экспрессе
Сезон 8 / Серия 8 11 октября 2014
Плоскость
Сезон 8 / Серия 9 18 октября 2014
В ночном лесу
Сезон 8 / Серия 10 25 октября 2014
Тёмная вода
Сезон 8 / Серия 11 1 ноября 2014
Смерть в раю
Сезон 8 / Серия 12 8 ноября 2014
О чем cерия

В 8 сезоне 1 серии сериала «Доктор Кто» Клара остается один на один с неизвестным ей мужчиной. За окном викторианский Лондон, в Темзе проснулся динозавр. Доктор просто неузнаваем, даже Вастра, Дженни и Стракс не знают, что делать.

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