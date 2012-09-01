В 7 сезоне 5 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Понды прилетают в Манхэттен, где статуи Нью-Йорка оживают. Жизнь Рори в опасности, поэтому необходимо узнать, что на самом деле происходит в этом городе. Как хорошо, что старый друг готов помочь.