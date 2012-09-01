В 7 сезоне 4 серии сериала «Доктор Кто» миллионы зловещих кубов овладевают планетой Земля. Доктору и Пондам придется разгадать этот паззл и спасти человечество в очередной раз. Но кто же стоит за этими странными черными кубами?
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