В 7 сезоне 1 серии сериала «Доктор Кто» Доктора похищают его злейшие враги. Повелитель времени намерен совершить невозможное и войти в такое место, куда боятся зайти даже сами Далеки — в Изолятор. Другими словами, в планету-тюрьму.
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