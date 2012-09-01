Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 7 Серия 1

Доктор Кто 2005 1 серия 7 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Доктор Кто»
Изолятор далеков
Сезон 7 / Серия 1 1 сентября 2012
Динозавры на космическом корабле
Сезон 7 / Серия 2 8 сентября 2012
Город под названием Милосердие
Сезон 7 / Серия 3 15 сентября 2012
Сила трёх
Сезон 7 / Серия 4 22 сентября 2012
Ангелы захватывают Манхэттен
Сезон 7 / Серия 5 29 сентября 2012
Колокола Святого Иоанна
Сезон 7 / Серия 6 30 марта 2013
Кольца Акатена
Сезон 7 / Серия 7 6 апреля 2013
Холодная война
Сезон 7 / Серия 8 13 апреля 2013
Прячься
Сезон 7 / Серия 9 20 апреля 2013
Путешествие к центру ТАРДИС
Сезон 7 / Серия 10 27 апреля 2013
Багровый ужас
Сезон 7 / Серия 11 4 мая 2013
Серебряный кошмар
Сезон 7 / Серия 12 11 мая 2013
Имя Доктора
Сезон 7 / Серия 13 18 мая 2013
О чем cерия

В 7 сезоне 1 серии сериала «Доктор Кто» Доктора похищают его злейшие враги. Повелитель времени намерен совершить невозможное и войти в такое место, куда боятся зайти даже сами Далеки — в Изолятор. Другими словами, в планету-тюрьму.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Приложение киноафиши