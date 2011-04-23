В 6 сезоне 8 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Понды путешествуют в поисках Мелоди Понд. ТАРДИС их заносит в Берлин 1930-х годов, где повелитель времени встречается лицом к лицу с самым опасным военным преступником XX века — Адольфом Гитлером.
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