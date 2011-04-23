В 6 сезоне 7 серии сериала «Доктор Кто» Эми Понд похитили, и Доктор собирает армию, чтобы ее спасти. Пока они с Рори пролетают сквозь галактики, враги повелителя времени уже готовят для него ловушку, в которую он обязательно попадет.