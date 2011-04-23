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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 6 Серия 5

Доктор Кто 2005 5 серия 6 сезон

7.2 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Доктор Кто»
Невозможный астронавт
Сезон 6 / Серия 1 23 апреля 2011
День Луны
Сезон 6 / Серия 2 30 апреля 2011
Проклятие чёрной метки
Сезон 6 / Серия 3 7 мая 2011
Жена Доктора
Сезон 6 / Серия 4 14 мая 2011
Мятежная плоть
Сезон 6 / Серия 5 21 мая 2011
Почти люди
Сезон 6 / Серия 6 28 мая 2011
Хороший человек идёт на войну
Сезон 6 / Серия 7 4 июня 2011
Давай убьём Гитлера
Сезон 6 / Серия 8 27 августа 2011
Ночные кошмары
Сезон 6 / Серия 9 3 сентября 2011
Девочка, которая ждала
Сезон 6 / Серия 10 10 сентября 2011
Комплекс Бога
Сезон 6 / Серия 11 17 сентября 2011
Время на исходе
Сезон 6 / Серия 12 24 сентября 2011
Свадьба Ривер Сонг
Сезон 6 / Серия 13 1 октября 2011
О чем cерия

В 6 сезоне 5 серии сериала «Доктор Кто» ТАРДИС оказывается на территории футуристического завода, где клоны людей добывают опасную кислоту. Солнечное цунами занесло туда Доктора и Эми. Что же произошло с Землей в 22 веке?

Комментарии Обсудить в чате
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Антон Морозов 21 сентября 2020, 18:01
Очень крутая серия!
21 сентября 2020, 18:01 Ответить
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