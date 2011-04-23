В 6 сезоне 3 серии сериала «Доктор Кто» ТАРДИС попадает на борт пиратского корабля. XVII столетие — золотой век пиратства. Корабль атакует невероятных размеров и неописуемой красоты морское чудище — Сирена.
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