В 6 сезоне 1 серии сериала «Доктор Кто» Доктор, Эми, Рори и Ривер встречаются где-то в США. Каждый получил по конверту с датой, временем и картой. Никакой подписи, но подозрительного синего цвета, как ТАРДИС. Кто является отправителем?
Related video
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Авторизация по e-mail