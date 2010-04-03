В 5 сезоне 9 серии сериала «Доктор Кто» настал самый важный день в истории планеты Земля — закат ее гармонического начала. Теперь на поверхности будет царить хаос, если начнется новая война между человечеством и природой.
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