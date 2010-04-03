В 5 сезоне 8 серии сериала «Доктор Кто» технологии дошли до такого, что люди достигли самой глубины к 2015 году. Добывать полезные ископаемые стало намного легче и эффективнее. Однако никто не предполагал, что Земля может дать сдачи.
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