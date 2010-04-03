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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 5 Серия 8

Доктор Кто 2005 8 серия 5 сезон

7.2 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Доктор Кто»
Одиннадцатый час
Сезон 5 / Серия 1 3 апреля 2010
Зверь внизу
Сезон 5 / Серия 2 10 апреля 2010
Победа далеков
Сезон 5 / Серия 3 17 апреля 2010
Время ангелов
Сезон 5 / Серия 4 24 апреля 2010
Плоть и камень
Сезон 5 / Серия 5 1 мая 2010
Вампиры Венеции
Сезон 5 / Серия 6 8 мая 2010
Выбор Эми
Сезон 5 / Серия 7 15 мая 2010
Голодная Земля
Сезон 5 / Серия 8 22 мая 2010
Холодная кровь
Сезон 5 / Серия 9 29 мая 2010
Винсент и Доктор
Сезон 5 / Серия 10 5 июня 2010
Квартирант
Сезон 5 / Серия 11 12 июня 2010
Пандорика открывается
Сезон 5 / Серия 12 19 июня 2010
Большой взрыв
Сезон 5 / Серия 13 26 июня 2010
О чем cерия

В 5 сезоне 8 серии сериала «Доктор Кто» технологии дошли до такого, что люди достигли самой глубины к 2015 году. Добывать полезные ископаемые стало намного легче и эффективнее. Однако никто не предполагал, что Земля может дать сдачи.

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