В 5 сезоне 6 серии сериала «Доктор Кто» Доктор отправляет Эми и Рори в романтическое путешествие в Венецию. По приезде они находят трупы людей, все опасаются воды в каналах, а ученицы дома Кальвиерри больше не видят себя в зеркалах.