В 5 сезоне 13 серии сериала «Доктор Кто» Доктор исчезает, ТАРДИС разрушена, Вселенная стремится к своей гибели. Только Эми и Рори способны восстановить баланс, и они готовы это сделать, даже если придется прождать две тысячи лет.