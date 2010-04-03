В 5 сезоне 11 серии сериала «Доктор Кто» Доктор впервые решает пожить как человек. Он снимает комнату и заводит соседа по квартире. Все это делает не из прихоти, а потому, что люди поднимаются на второй этаж, но никогда не спускаются.
Related video
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Авторизация по e-mail