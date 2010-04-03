В 5 сезоне 11 серии сериала «Доктор Кто» Доктор впервые решает пожить как человек. Он снимает комнату и заводит соседа по квартире. Все это делает не из прихоти, а потому, что люди поднимаются на второй этаж, но никогда не спускаются.