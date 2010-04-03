В 5 сезоне 10 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Эми путешествуют по Провансу. Кукурузные поля скоро исчезнут из поля зрения, потому что их преследует настоящий ужас. Но видит его только один грустный и одинокий художник — Винсент Ван Гог.
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