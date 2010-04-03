В 5 сезоне 1 серии сериала «Доктор Кто» Доктор регенерирует в совершенно нового человека. Однако он не успевает пройти все этапы регенерации, как опасность наступает на Шотландию. Хорошо, что есть Эми и Рори, готовые помочь.
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