В 4 сезоне 8 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Донна оказываются в самой большой библиотеке, где хранятся книги всего человечества. Повелитель времени встречает загадочную женщину-археолога Ривер Сонг, которая очень фривольно с ним общается.
Related video
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Авторизация по e-mail