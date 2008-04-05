В 4 сезоне 6 серии сериала «Доктор Кто» Доктор, Донна и Марта прилетают на планету Мессалина. Между людьми и хатами разразилась война. Для увеличения армии с помощью ДНК можно выращивать новых людей. У Доктора появляется дочь
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