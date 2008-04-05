В 4 сезоне 4 серии сериала «Доктор Кто» молодой гений Люк Раттиган придумал, как снизить уровень выхлопов в автомобилях. Марта Джонс зовет Доктора помочь ЮНИТ, потому что на землю нападают инопланетные существа.
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