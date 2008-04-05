В 4 сезоне 10 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Донна отправляются в условный отпуск. В туристическом автобусе-поезде повелитель времени встречает таинственное существо. Оно вселяется в Скай Сильвестри.
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