В 4 сезоне 1 серии сериала «Доктор Кто» Доктор воссоединяется с Донной. Тем временем Адипоуз Индастриз вовсю рекламирует таблетки для похудения. Жир действительно уходит прямо на глазах, потому что теперь у него есть ноги.
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