В 3 сезоне 9 серии сериала «Доктор Кто» Первая мировая война начинается на год раньше, а Доктор не похож на самого себя. Марте предстоит вернуть его воспоминания и разрешить проблемы со временем. Иначе они останутся тут навсегда.