В 3 сезоне 6 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Марта встречают знаменитого профессора Лазаруса. Он распознал секрет молодости и бессмертия, только открытие превращает его же в монстра. Под влиянием профессора оказывается семья самой Марты.
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