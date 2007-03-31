В 3 сезоне 4 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Марта отправляются в Нью-Йорк 1930-х годов. Далеки из культа Скаро заселили Эмпайр-стейт-билдинг. А еще на Манхэттене откуда-то появились свиньи-гуманоиды.
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