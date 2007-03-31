В 3 сезоне 3 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Марта отправляются на Новую Землю, где им предстоит встретиться с коварным и всесильным врагом. Повелитель времени снова встречает лицо Бо, но, похоже, это может быть в последний раз.