В 3 сезоне 2 серии сериала «Доктор Кто» Доктор с Мартой отправляются в елизаветинскую Англию, где посещают известный театр Глобус. Им предстоит помочь Уильяму Шекспиру с непонятными ведьмами и странным архитектором.
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