В 3 сезоне 13 серии сериала «Доктор Кто» Земле скоро придет конец. Мастер в теле Гарольда Саксона состаривает Доктора, и теперь он выглядит на все свои 900 лет. Марте Джонс предстоит пройти большое количество километров, чтобы спасти друга.
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