В 3 сезоне 11 серии сериала «Доктор Кто» капитан Джек Харкнесс возвращается в жизнь повелителя времени. Вселенную ждет конец, и снова старый враг стремится навстречу. Однако Доктор, Марта и Джек во всеоружии.
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