В 3 сезоне 10 серии сериала «Доктор Кто» Салли Спэрроу замечает, что на территории особняка статуи могут двигаться, когда на них не смотрят. Она получает загадочное видеосообщение, где незнакомец говорит ей: «Не моргай».
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