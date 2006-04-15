Во 2 сезоне 5 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Роуз оказываются в параллельном мире, где ее отец остался жив. Семья никогда не распадалась, они жили долго и счастливо. Доктор встречается с новой версией своих заклятых врагов — Киберлюдьми.