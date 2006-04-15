Во 2 сезоне 13 серии сериала «Доктор Кто» человечество оказалось в эпицентре войны между Далеками и Киберлюдьми. Роуз еще раз вспоминает, что путешествие с Доктором когда-то может закончиться. Только она не думала, что прямо сейчас.