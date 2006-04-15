Во 2 сезоне 1 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Роуз отправляются на красивую планету под названием Новая Земля. Местная больница хранит в себе множество секретов, а задача повелителя времени и его спутницы их разгадать.
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