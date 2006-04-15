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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 2 Серия 1

Доктор Кто 2005 1 серия 2 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Доктор Кто»
Новая Земля
Сезон 2 / Серия 1 15 апреля 2006
Клык и коготь
Сезон 2 / Серия 2 22 апреля 2006
Встреча в школе
Сезон 2 / Серия 3 29 апреля 2006
Девушка в камине
Сезон 2 / Серия 4 6 мая 2006
Восстание Киберлюдей
Сезон 2 / Серия 5 13 мая 2006
Век стали
Сезон 2 / Серия 6 20 мая 2006
Фонарь идиота
Сезон 2 / Серия 7 27 мая 2006
Невозможная планета
Сезон 2 / Серия 8 3 июня 2006
Темница Сатаны
Сезон 2 / Серия 9 10 июня 2006
Любовь и монстры
Сезон 2 / Серия 10 17 июня 2006
Бойся её
Сезон 2 / Серия 11 24 июня 2006
Армия призраков
Сезон 2 / Серия 12 1 июля 2006
Судный день
Сезон 2 / Серия 13 8 июля 2006
О чем cерия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Роуз отправляются на красивую планету под названием Новая Земля. Местная больница хранит в себе множество секретов, а задача повелителя времени и его спутницы их разгадать.

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