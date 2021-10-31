В 13 сезоне 5 серии сериала «Доктор Кто» главной героине и ее многочисленным спутникам предстоит столкнуться с опасностями во время путешествий и, казалось бы, с непреодолимыми препятствиями в своем стремлении выжить. Смогут ли они справиться?