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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 13 Серия 5

Доктор Кто 2005 5 серия 13 сезон

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Все серии 13 сезона «Доктор Кто»
Глава первая: Апокалипсис на Хэллоуин
Сезон 13 / Серия 1 31 октября 2021
Глава вторая: Война сонтаранцев
Сезон 13 / Серия 2 7 ноября 2021
Глава третья: Однажды во времени
Сезон 13 / Серия 3 14 ноября 2021
Глава четвертая: Деревня ангелов
Сезон 13 / Серия 4 21 ноября 2021
Глава пятая: Пережившие Поток
Сезон 13 / Серия 5 28 ноября 2021
Глава шестая: Сокрушители
Сезон 13 / Серия 6 5 декабря 2021
Канун далеков
Сезон 13 / Серия 7 1 января 2022
О чем cерия

В 13 сезоне 5 серии сериала «Доктор Кто» главной героине и ее многочисленным спутникам предстоит столкнуться с опасностями во время путешествий и, казалось бы, с непреодолимыми препятствиями в своем стремлении выжить. Смогут ли они справиться?

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