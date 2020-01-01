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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 12 Серия 9

Доктор Кто 2005 9 серия 12 сезон

6.7 Оцените
10 голосов
Все серии 12 сезона «Доктор Кто»
Высший шпионаж. Часть первая
Сезон 12 / Серия 1 1 января 2020
Высший шпионаж. Часть вторая
Сезон 12 / Серия 2 5 января 2020
Сирота 55
Сезон 12 / Серия 3 12 января 2020
Ночь ужасов Николы Теслы
Сезон 12 / Серия 4 19 января 2020
Беглец джудунов
Сезон 12 / Серия 5 26 января 2020
Праксей
Сезон 12 / Серия 6 2 февраля 2020
Вы меня слышите?
Сезон 12 / Серия 7 9 февраля 2020
Призраки виллы Диодати
Сезон 12 / Серия 8 16 февраля 2020
Вознесение киберлюдей
Сезон 12 / Серия 9 23 февраля 2020
Дети вне времени
Сезон 12 / Серия 10 1 марта 2020
О чем cерия

В 12 сезоне 9 серии сериала «Доктор Кто» Доктор больше не может игнорировать последствия кибервойны. Повелитель времени прилетает в далекое будущее, чтобы спасти остатки человечества от Киберлюдей. Возможно, пострадают многие.

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