В 12 сезоне 7 серии сериала «Доктор Кто» что-то преследует Доктора и ее друзей. Прямиком из древней Сирии и до современного Шеффилда через время и пространство. Что-то странное происходит с человеческими кошмарами.
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