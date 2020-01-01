В 12 сезоне 4 серии сериала «Доктор Кто» на краю Ниагарского водопада происходит какая-то аномалия с изобретением Николы Теслы. Неужели ученый и правда получил весточку с Марса? А как с этим связан его соперник Томас Эдисон?
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