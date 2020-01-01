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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 12 Серия 10

Доктор Кто 2005 10 серия 12 сезон

5.3 Оцените
10 голосов
Все серии 12 сезона «Доктор Кто»
Высший шпионаж. Часть первая
Сезон 12 / Серия 1 1 января 2020
Высший шпионаж. Часть вторая
Сезон 12 / Серия 2 5 января 2020
Сирота 55
Сезон 12 / Серия 3 12 января 2020
Ночь ужасов Николы Теслы
Сезон 12 / Серия 4 19 января 2020
Беглец джудунов
Сезон 12 / Серия 5 26 января 2020
Праксей
Сезон 12 / Серия 6 2 февраля 2020
Вы меня слышите?
Сезон 12 / Серия 7 9 февраля 2020
Призраки виллы Диодати
Сезон 12 / Серия 8 16 февраля 2020
Вознесение киберлюдей
Сезон 12 / Серия 9 23 февраля 2020
Дети вне времени
Сезон 12 / Серия 10 1 марта 2020
О чем cерия

В 12 сезоне 10 серии сериала «Доктор Кто» Киберлюди не планируют останавливаться и снова атакуют. Что же еще скрывает темнота космоса? Что такое Ко Шармус? И как с этим связан давний друг Доктора — Мастер?

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