В 12 сезоне 10 серии сериала «Доктор Кто» Киберлюди не планируют останавливаться и снова атакуют. Что же еще скрывает темнота космоса? Что такое Ко Шармус? И как с этим связан давний друг Доктора — Мастер?
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