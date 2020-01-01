В 12 сезоне 1 серии сериала «Доктор Кто» агентам спецслужб приходится несладко. В этот раз они имеют дело с непонятной инопланетной силой. МИ 6 обращается в Доктору как к единственному существу, способному помочь.
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