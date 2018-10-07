В 11 сезоне 9 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и ее спутники по желанию ТАРДИС отправляются в Норвегию. Там они находят слепую девочку, которая не может найти своего отца. Оказывается, в доме есть еще портал в совершенно другую реальность.