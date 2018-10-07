В 11 сезоне 8 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и ее спутники отправляются в Англию VII века, где до сих пор ведется охота на ведьм. Они становятся свидетелями странной аномалии, которая находится прямо в почве. Не очень похоже на деяние ведьм.