В 11 сезоне 8 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и ее спутники отправляются в Англию VII века, где до сих пор ведется охота на ведьм. Они становятся свидетелями странной аномалии, которая находится прямо в почве. Не очень похоже на деяние ведьм.
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