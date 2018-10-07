В 11 сезоне 7 серии сериала «Доктор Кто» Доктор получает анонимный сигнал о помощи. Повелитель времени со своими спутниками отправляется на спутник Кандока, чтобы исследовать склад самого главного поставщика в галактике.
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